Pour Christian Horner, ses deux pilotes pourraient sans problème jouer le championnat si Red Bull et Renault fournissaient une monoplace capable de le faire. A la fin d’une saison dominée par Vettel puis Hamilton, Red Bull possède la voiture la plus efficace en course récemment et Verstappen a remporté deux des quatre dernières manches.

"Si nous pouvons tirer des leçons de la RB13 pour la RB14, avec une meilleure fiabilité, je ne vois pas pourquoi nos pilotes ne seraient pas capables de compliquer la vie de Lewis ou Sebastian" envisage Horner.

Reconnaissant "l’accomplissement phénoménal" réussi par Hamilton cette saison, le Britannique reste toutefois persuadé que ses pilotes seraient capables de briller de la même manière que le pilote Mercedes.

"Hamilton est au sommet de son art et j’espère qu’il sera encore la pendant plusieurs années. Je pense que Max, Daniel ou Seb sont des pilotes fantastiques capables de se battre roue contre roue. Je suis très confiant quant aux capacités de nos pilotes à y parvenir si nous leur donnons les bons outils pour aller épaule contre épaule avec lui et offrir un spectacle qui serait bon pour la F1".

Hamilton disait récemment qu’il voyait en Verstappen un futur champion du monde, un avis que partage Horner après le retour en grâce de son jeune pilote, dont le début de saison avait été perturbé par des problèmes mécaniques.

"Sebastian a remporté quatre titres consécutifs avec nous et il n’a que 30 ans. Lewis a gagné quatre titres, il a dépassé les 30 ans il y a peu et il gagnera certainement d’autres titres. Max n’a que 20 ans, je pense que si nous pouvons lui donner une voiture compétitive, il est un champion en devenir".

"On remarque des grands pilotes qu’ils sont capables de se démarquer aux moments les plus importants et c’est exactement ce que fait Max" conclut un Horner manifestement charmé.