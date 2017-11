Daniel Ricciardo l’avait évoqué ces derniers jours, c’est désormais confirmé par le patron de Red Bull Racing : la RB14 ne sera pas prête à la toute dernière minute, avant le début des essais privés hivernaux.

Red Bull et Adrian Newey se sont fait une spécialité d’achever au tout dernier moment la construction de leurs nouvelles monoplaces ces dernières années, ce qui avait parfois un impact sur les premières journée de roulage.

Christian Horner confirme donc que l’ordre a été donné d’avoir plus de marge.

"Nous nous concentrons en effet sur une date de sortie de notre nouvelle monoplace un peu plus tôt que d’habitude. Mais nous ne parlons là que de quelques jours, 5 environ. Mais cela a de grandes conséquences sur l’organisation entre les concepteurs et le département production," dit-il.

"Ces 5 jours peuvent avoir un bon effet sur le fait que nous partirons cette fois du bon pied. Si nous pouvons faire plus de tests des systèmes avant, voire même faire une journée de shakedown (100 kilomètres maximum), alors nous aborderons les essais hivernaux avec l’intention de passer les 100 tours dès le premier jour. Cela doit être notre objectif pour Barcelone."

Avant de penser à la RB14 de 2018, il y a encore deux courses à faire avec la RB13, qui a déjà gagné 3 Grands Prix cette année.

"Et nous aimerions qu’elle la finisse avec 4 victoires," conclut Horner. "Nous avons été très rapides lors des 4 dernières courses. Interlagos peut être un bon circuit pour nous, et pourquoi pas Abu Dhabi. Ce serait bien de finir l’année avec une victoire en plus."