Dietrich Mateschitz, le propriétaire de Red Bull, disait hier « bien sûr comprendre » la frustration de Max Verstappen, peu verni par la fiabilité en ce début de saison.

Alors que les rumeurs du départ du Néerlandais pour Ferrari enflent, c’est au tour de Christian Horner de prendre la défense de son jeune pilote. Max Verstappen n’a ainsi absolument rien à reprocher selon le directeur de Red Bull

« Nous discutons de ce genre de choses autour d’une table. Son pilotage est à un si haut niveau en ce moment… Il fait tout bien. Il doit simplement continuer à faire ce qu’il fait. Il peut voir le potentiel de la voiture. Il était 2e à Montréal quand la batterie l’a lâché. Il était probablement en position de gagner le Grand Prix de Bakou quand son moteur a cassé. Il ne fait rien de mal, donc il peut vraiment se consoler en y pensant. »

Pourtant, au classement des pilotes, Daniel Ricciardo, vainqueur à Bakou, devance largement son coéquipier. Pour Christian Horner, il ne faut surtout pas que Max Verstappen en reste à ce simple bilan comptable. Il doit voir à long terme.

« Cela fait partie de sa trajectoire et de sa courbe d’apprentissage. Il a 19 ans, il a eu quelques courses difficiles. La roue va tourner. Son talent augmente encore et c’est excitant de voir à quel point il est talentueux. Vous verrez, tout à coup, il y aura trois courses d’affilée où il mettra tout ensemble et les choses tourneront en sa faveur. Parfois, c’est ainsi que cela arrive dans le sport. »

« C’est la course », commente donc Horner. Toutefois Max Verstappen a un point de vue différent : il en a assez de subir des aléas ; ce qu’il veut, c’est gagner au plus vite.

« Bien sûr, je peux être déçu. C’est une réaction humaine je pense, parce que c’est un peu étrange de dire ‘oh bien, c’est comme ça, c’est la course’. Je veux aussi gagner des courses et finir sur le podium, et je veux aussi finir des courses. Quand tout cela vous arrive, bien sûr, vous n’êtes pas heureux. Mais l’équipe le comprend aussi et ils ne sont pas contents non plus avec ce qui m’arrive en ce moment. »