En moins d’un an, Max Verstappen est passé de grand espoir de Toro Rosso à pilote de pointe chez Red Bull. La rapidité de la progression du Néerlandais – plus jeune vainqueur de l’histoire de la discipline - a impressionné l’ensemble du paddock, y compris au sommet de Red Bull.

Le directeur de l’écurie autrichienne se dit notamment abasourdi par la capacité de son jeune loup à résister à la pression dans une écurie de pointe. Avec le recul, Christian Horner se félicite donc de ce pari ô combien gagnant aujourd’hui...

« Je pense que le timing de son arrivée chez nous était simplement le bon pour lui, honnêtement. Il a incroyablement bien progressé pour occuper ce rôle, et vous pouvez voir qu’il a engrangé plus d’expérience. Ses performances ont donc été de plus en plus solides tout au long de l’année ».

Max Verstappen avait été promu chez Red Bull avant le Grand Prix d’Espagne 2016, en plein milieu de saison. L’écurie autrichienne avait pris un pari osé, immédiatement récompensé par une victoire magique du Néerlandais à Barcelone.

« Inévitablement, avec toutes ces choses, il y avait un risque, et bien sûr, beaucoup de personnes ont critiqué cette décision sur le moment », reconnaît Christian Horner. « Mais vous savez, Red Bull ne ressemble pas aux autres équipes. Nous avons quatre baquets, nos quatre pilotes sont sous contrat avec Red Bull Racing, et nous pouvions les changer d’écurie à chaque course si nous l’avions voulu, ce qui est une position privilégiée. »

« Mais pourquoi ne mettriez-vous votre meilleur atout dans votre équipe première ? Bien sûr, ensuite, avec la performance de Max et sa victoire finale, c’était un début en forme de conte de fée, ce qui a totalement justifié cette décision. »