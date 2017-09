Selon Ferrari, l’accident du départ à Singapour est dû à Max Verstappen, une thèse incroyable que la Scuderia a relayé sur les réseaux sociaux pendant le Grand Prix.

Avant d’aller voir les commissaires de la FIA, Christian Horner a lâché sa colère devant les journalistes.

"Mais comment diable peut-on blâmer Max après avoir regardé toutes les vidéos ! Franchement, je n’en ai aucune idée !" lance le directeur de Red Bull Racing.

"On peut voir que Sebastian tourne assez agressivement vers la gauche, que Kimi va légèrement sur la droite. Max est là, entre les deux, il ne peut pas disparaitre par magie. On voit sur la vidéo qu’il tient sa trajectoire droite."

"Franchement, Max a encore une fois beaucoup de malchance. Et être éliminé comme ça, sur ce Grand Prix où nous pouvions briller avec nos deux voitures, c’est horrible pour lui."

Horner pense que c’est bien Vettel qui doit être tenu pour responsable.

"Il a tassé à gauche, de plus en plus. C’est la course mais dans ces conditions, quand vous avez trois pilotes au même endroit pour affronter le premier virage, il faut être conscient que l’un ne peut pas disparaitre de l’équation. Et aujourd’hui c’est Max qui en a été la victime."

"Seb est responsable mais, probablement, il n’a pas dû voir Kimi de l’autre côté de Max. Seb a été agressif envers Max et Kimi a fait la même chose de l’autre côté. Et voilà le résultat. Mais celui qui blâme Max doit vraiment aller chez un ophtalmologue !"

Et en guise de conclusion, Horner révèle que cette course aurait pu se finir en 0 pointé pour Red Bull comme pour Ferrari.

"Daniel a eu un souci de boîte de vitesses et nous avons bien cru qu’il allait devoir abandonner."