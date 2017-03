La Formule 1 entre dans une nouvelle ère en 2017 avec le retour de voitures bien plus agressives, bien plus rapides, et qui pousse les équipes à revoir entièrement leur copie.

De grandes modifications qui, selon Christian Horner, ne représentent pas non plus une grande révolution, ou du moins pas une révolution jamais vue.

"Les changements ne sont pas si importants. Il y en a eu des plus importants, avec l’apparition et la disparition des ravitaillements, les diffuseurs soufflés et non soufflés ou encore le passage de Bridgestone à Pirelli. Une chose est évidente : les bonnes équipes s’adaptent" analyse le directeur de Red Bull.

"J’espère que les promesses faites, de rendre notre sport plus intéressant et plus attirant, seront tenues. J’espère que la compétition sera plus intense, que les moteurs feront un peu plus de bruit et que la Formule 1 redeviendra un divertissement attirant pour les fans autour du monde".

Le développement de ces nouvelles voitures a laissé de la place à l’ingéniosité des créateurs, à l’image d’Adrian Newey qui est réputé pour être redoutable quand il s’agit de trouver des failles dans les règlements.

L’ingénieur s’est en tous cas amusé, selon Horner : "Adrian est de retour au sommet de sa forme. Il travaille actuellement sur deux projets, la supercar Aston Martin et notre RB13, mais son équipe est géniale et ils font un super travail. C’est génial de le voir aussi enthousiaste".