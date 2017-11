La Formule 1 essaye de trouver des solutions pour que les limites des circuits soient mieux respectées et plus dissuasives pour les pilotes.

Les polémiques après ces dernières courses, notamment celles d’Austin, ont démontré qu’il était difficile de savoir ce qui était toléré ou pas, selon les virages, les circuits... et parfois les commissaires.

Christian Horner, le directeur de Red Bull, appelle à une réaction du sport. Son pilote, Max Verstappen, avait été pénalisé aux USA pour avoir dépassé Kimi Raikkonen en coupant un virage. Cela l’avait privé du podium.

"Je pense que ce qui est frustrant avec l’incident à Austin, si vous prenez la situation de manière isolée, est le fait que Max était bien en dehors de la piste, mais que durant ce week-end, toutes les voitures ont roulé en dehors de la piste," rappelle Horner.

"Valterri Bottas était en train de lutter face à Daniel Ricciardo et il est sorti de la piste au virage 1 et il est revenu en tête au virage 2 (photo), et il a été capable de défendre sa position. Ma frustration était née du fait que les jugements n’ont pas été constants."

"J’en ai parlé après la course et j’ai discuté avec les commissaires et les délégués techniques. Deux choses en sont ressorties : la première, c’est que les règles sont très mal rédigées, la deuxième c’est qu’il y a trop de pression sur les commissaires pour dire que c’est un avantage ou que ce n’est pas un avantage."

"Nous voulons des courses d’exception, c’est que les fans veulent et ce que devrait être la F1. Nous ne pouvons pas dire aux pilotes d’utiliser un circuit au maximum et ensuite les pénaliser pour ça."

Quelles sont les solutions à apporter alors ? Elles sont évidentes selon Horner.

"Si vous ne voulez pas que les pilotes utilisent certaines parcelles du circuit, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, mettez une bordure à ces endroits ou un bac à graviers mais pas de zones de dégagement. Mais il paraît que les pilotes du MotoGP n’aiment pas ça. Il faut voir comment avoir des solutions amovibles."

"On est censé avoir du sur mesure pour un évènement de Formule 1, et je pense que c’est au circuit d’assurer cela – il n’y a pas de grandes zones de dégagement en Azerbaïdjan, à Monaco, à Montréal ou encore à Suzuka."