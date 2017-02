Christian Horner, le directeur de Red Bull, a aujourd’hui rassuré les fans et le paddock sur le spectacle que sera capable de fournir la F1 cette année. Pour l’homme fort de l’écurie autrichienne, la saison à venir sera même « formidable » pour tout le monde.

« Je suis sûr que Mercedes et Ferrari vont connaître une année solide, et nous allons essayer de les pousser fort. J’espère que nous pourrons prendre du plaisir tout au long de la saison. C’est une période excitante pour la F1 actuellement, et j’espère que nous pourrons fournir un bon spectacle. »

L’optimisme d’Horner se fonde sur la nouvelle réglementation en vigueur, et notamment autour des pneumatiques, qui seront à la fois plus larges et plus endurants. L’appui général des voitures sera également sensiblement augmenté.

« 2017 sera une année de grand changement réglementaire. Assister à cette saison, ce sera fascinant. Les pneus vont jouer un rôle-clef. Les nouvelles dimensions des pneus (plus larges, plus gros), le look plus agressif des F1, leur nouvelle aérodynamique, les temps au tour plus rapides de 4, 5 ou 6 secondes… ça va être un spectacle formidable pour tous les fans. »

« Nous travaillons avec Pirelli depuis notre tout premier test l’été dernier, et Pirelli a réellement épousé ce nouveau règlement. Et je pense que la F1 va vraiment bénéficier de cet investissement de Pirelli pour son produit de cette année. »

Dans ce même message à destination de Pirelli, Christian Horner a félicité le manufacturier italien pour un anniversaire bien spécial… et a annoncé ses ambitions pour la saison à venir : aller chercher Mercedes.

« Félicitations pour les 110 années de présence de Pirelli en compétition. C’est une réussite incroyable et c’est quelque chose dont vous devriez être fiers. Nous avons toujours apprécié de travailler avec Pirelli. Nous avons gagné à trois reprises les titres pilotes et constructeurs avec des pneus Pirelli, en 2011, 2012 et 2013. Nous adorerions en gagner plus encore. Nous allons essayer de mener la vie dure à Mercedes cette année. Je suis sûr que Ferrari essaiera aussi. »