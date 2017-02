Christian Horner se montre plutôt positif sur cette nouvelle saison qui commence.

Le directeur de Red Bull Racing semble enthousiasmé par les nouvelles voitures et sur les possibilités que Liberty Media va apporter à l´avenir. Rien ne semble troubler la sérénité du Britannique, pas même la guerre sur suspensions qui va encore faire rage, au plus tard dans quelques semaines.

Une bataille des suspensions que Mercedes et Red Bull ont conçues provoque depuis un certain temps de grands débats. Ces dernières ont pourtant été jugées légales, et la concurrence, notamment Ferrari, compte bien essayer de tirer son épingle du jeu en demandant des clarifications plus précises à la FIA.

Cela n´inquiète tout de même pas Horner.

"Le problème est que le règlement donne lieu à des interprétations différentes en ce qui concerne les suspensions. Nous pensons que notre interprétation est dans la zone verte, et nous avons des retours très parlants de la FIA. Mais si un adversaire n´est pas d´accord avec cela, alors, libre à lui de s´y opposer. Dans ce cas, c´est aux commissaires de se charger de cela. Tous les retours que nous avons eus jusqu´à maintenant de la FIA sur ce sujet, laissent penser que nous n´allons avoir aucun problème. Mais la discussion de base est le résultat engendré par des règles trop compliquées. C´est un problème essentiel de la Formule 1. Plus les règles sont complexes, plus les ingénieurs malins essaient d´utiliser les zones d´ombre."

Le directeur d´écurie préfère parler de choses positives : il est très enthousiasmé par les nouvelles voitures qui sont entrées en piste hier, à Barcelone

"Je trouve que les voitures sont vraiment d´enfer ! Elles ont l´air plus agressives, elles sont aussi plus rapides. A mon avis, l´esthétique joue un rôle important. Nous ne devrions pas l´ignorer. Restons donc positif concernant cette saison. Presque toutes me plaisent – mis à part la livrée de McLaren. Comme je l´ai déjà dit, Ron Dennis doit disjoncter dans son coin."

Les changements sur les voitures ne sont pas les seules nouveautés : 2017 sera la première année sans Bernie Ecclestone aux commandes de la FOM.

"Tout d´abord, ce que Bernie a su extraire du sport restera inégalé. Ce qui me plaît chez les actionnaires de Liberty Media, c´est qu´ils comprennent que notre sport doit aussi être un spectacle, ils sont ouverts aux propositions, ils travaillent sur une stratégie à long terme. Tout cela est positif."

"Ce qui est tout de suite perceptible, c´est leur côté flexible pour tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Nous avons par exemple fait un court métrage avec Daniel Ricciardo – de son arrivée sur le circuit jusqu´à sa sortie en piste. Nous avons fait des sessions live sur Facebook et Twitter, depuis le circuit ! Auparavant, une telle chose n´aurait pas été pensable. Nous avons donc plus de libertés et c´est génial pour les fans."