Red Bull est une des déceptions de ce début de saison. La monoplace autrichienne est à plus d’une seconde de Mercedes et de Ferrari en performance pure, et le bât blesse du côté du châssis comme du moteur.

Cependant, cette saison sera une course au développement et Red Bull a encore toute la latitude pour revenir sur les meilleurs. Même si son équipe accuse déjà un sérieux retard sur Mercedes et Ferrari, Christian Horner pense ainsi qu’il ne faut pas déjà tirer une croix sur les ambitions initiales.

« Je pense que la philosophie que nous avons poursuivie et adoptée est légèrement différente de celle de nos concurrents et nous croyons toujours en son potentiel. Je ne pense pas que nous ayons réussi à extraire la performance du potentiel de la voiture selon nous. Le travail de développement devrait nous permettre de le concrétiser. Chapeau bas à Mercedes et Ferrari, ils sont arrivés avec des voitures très solides, mais j’ai confiance, nous pourrons rentrer dans cette lutte un peu plus tard dans la saison. »

« Je pense que le règlement est si jeune qu’il y a un énorme potentiel de développement dans tous les domaines de la voiture. Bien sûr, c’est une course au développement depuis le début jusqu’à la fin de l’année. Il y a beaucoup d’attention portée sur l’avant, sur le milieu, sur l’arrière de la voiture et il y aura une progression course après course. Vous pouvez vraiment voir la manière avec laquelle les Ferrari et Mercedes font fonctionner leurs pneus, c’est très efficace. »

Red Bull devrait progresser grâce à ses propres évolutions, attendues pour Barcelone, mais également grâce à une sensible évolution du moteur Renault, attendue elle pour le Grand Prix du Canada. Le directeur de l’écurie autrichienne en attend visiblement beaucoup.

« Je pense que cela va prendre probablement jusqu’à la mi-saison. Et j’espère que durant la deuxième moitié de la saison, nous serons bien plus compétitifs que durant la première ».

Dès Bahreïn, ce week-end, Christian Horner s’attend à voir une Red Bull plus compétitive, grâce aux températures plus élevées du circuit du désert.

« Notre voiture semble raisonnablement rapide en ligne droite, donc j’espère des températures plus élevées à Bahreïn, sur un tracé où nous avons eu des performances respectables par le passé. Encore une fois, j’espère que nous aurons quelques petites pièces à installer sur la voiture, et nous pourrons ainsi combler un petit peu ce déficit ce week-end. »