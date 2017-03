Le départ du champion du monde en titre pourrait laisser plus de place à de nouveaux pilotes pour coiffer la couronne, notamment les deux pilotes Red Bull, mais Christian Horner préfère s’amuser quand on lui soumet cette idée

"J’espère que votre boule de cristal voit bien l’avenir !" plaisante-t-il. "Plus sérieusement, Mercedes est évidemment favorite, ils ont gagné 50 courses en trois ans, nous en avons gagné 5 et Ferrari 3, dois-je en dire plus ?"

Et de répondre, lorsqu’on lui demande s’il tient un compte des victoires de Mercedes : "Bien sûr que je le fais !"

Il est hors de question pour le directeur de l’équipe autrichienne de céder au petit jeu des pronostics : "La position de favori revient à Mercedes. Nous avons créé une bonne voiture que nous serons capables de développer, Renault a bien travaillé et nous espérons que le moteur sera également performant, mais dire à quel point relève de la spéculation".

"Nous analysons évidemment les essais, mais ce que l’on ne sait pas dans la F1 moderne, ce sont les niveaux d’énergie utilisés ainsi que l’essence embarquée. C’est donc très dur à juger, nous sommes satisfaits de notre pré-saison et nous aimons les réactions de la voiture, nos pilotes sont confiants, donc nous nous sentons prêts".

Horner regrette un peu le départ de Nico Rosberg, malgré la place qu’il laisse à ses rivaux pour aller chercher le titre, mais voit le bon côté des choses : Red Bull possède un duo redoutable.

"C’est dommage que le champion ait décidé de ne pas défendre son titre, c’est un scénario inhabituel pour un pilote qui est plutôt jeune. On pourrait dire que c’est un peu défaitiste mais l’on doit respecter sa décision. Il reste de grands champions sur la grille avec Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen et Fernando Alonso".

"J’espère qu’il y en aura un nouveau en fin d’année, et de préférence l’un des nôtres. Je pense que nous avons le meilleur duo de pilotes. Ricciardo a été très bon l’an dernier et il atteint le sommet de sa forme, tandis que Max Verstappen est de plus en plus fort, la dynamique dans notre équipe en est fantastique" conclut-il.