Red Bull a amené sa première grosse évolution de la saison à Barcelone afin de se rapprocher de Mercedes et Ferrari et si les essais ont semblé montrer une hiérarchie plus serrée, il est difficile de connaître la mesure des progrès de l’équipe autrichienne.

"Je pense que les médias ont un peu sur-vendu notre évolution mais elle est conséquente et concerne l’aérodynamique, ce qui est bien visible" explique Horner. "Les parties invisibles impliquent une quantité de travail phénoménale à l’usine. Tout le monde a fait un travail incroyable afin de progresser et que la voiture soit prête pour cette course".

Renault présentera dans deux mois une troisième version de son moteur et c’est sur celle-ci que l’équipe officielle au losange compte pour réellement faire un pas en avant.

"J’aurais été ravi d’avoir une estimation plus précise de sa date de mise en circulation mais le plus tôt sera le mieux. Il semble que Renault a choisi une voie qui est de montrer le vrai potentiel mais il y a eu des difficultés pour extraire toute la puissance du moteur au banc. J’espère qu’ils pourront sortir cette évolution au plus vite".

Max Verstappen a aussi déclaré que Red Bull reste la troisième force du plateau, non sans un peu de frustration et de résignation. Des ressentiments que Horner va devoir gérer puisque ses deux pilotes ont soif de succès.

"Il a probablement raison dans son observation, nous sommes encore troisièmes mais je pense que nous sommes plus proches de Ferrari et Mercedes que nous l’étions auparavant. Nous avons trouvé de la performance, il faut faire des ajustements mais je ne le sens pas frustré. Il est concentré, motivé et donne tout à chaque fois qu’il est en piste. Il aime être pilote de F1".

"Il est affamé de succès et ambitieux mais c’est valable également pour Daniel. Il voit tous les efforts effectués en coulisses, les heures passées à travailler, car c’est un sport et au final, nous luttons face à des adversaires gigantesques que sont Ferrari et Mercedes" conclut Horner.