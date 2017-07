Les dirigeants de Red Bull, Toro Rosso et Honda vont se rencontrer demain, dans le paddock du Hungaroring, pour discuter contrat et fourniture de moteur pour la saison 2018.

Alors que les pilotes seront de retour en piste pour deux jours d’essais privés, dans les coulisses la saison prochaine continue à se préparer.

Hier McLaren et Honda ont marqué 9 points, et Alonso a fini devant Sainz. Lorsqu’on demande à Christian Horner si cela va représenter un coup de pouce aux négociations entre Toro Rosso et Honda, il botte en touche.

"Quelles négociations ? Je ne vais pas commenter des rumeurs. Ni vous demandez où vous avez eu cette information. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour de Honda en ce moment. De mon côté, je n’ai rien à dire."

Même si McLaren a repoussé à septembre sa décision de rester ou non avec Honda, il est fort probable que l’équipe de Woking n’a pas d’autre choix. C’est pour cela qu’elle pousse aussi, comme nous vous le rapportions, pour que Honda ait une 2e équipe.

Le responsable de Honda Motorsport, Mashashi Yamamoto, ne voit en tout cas pas autre chose.

"Honda reste en Formule 1 et avec McLaren. Nous avons un contrat."

Yusuke Hasegawa, responsable de Honda F1, ajoute : "il n’y a aucun doute sur ce que nous voulons : continuer avec McLaren. Je suis ravi que nous ayons montré des progrès ici, cela va améliorer notre relation."