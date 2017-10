Max Verstappen a brillamment remporté la course mexicaine ce soir, mais vu la fiabilité du moteur Renault, ce succès n’avait rien d’acquis, y compris durant les derniers tours. Christian Horner, le directeur de Red Bull, est évidemment ravi de cette troisième victoire pour le Néerlandais… même s’il s’est logiquement rongé les ongles jusqu’au bout !

« Je n’avais jamais été aussi nerveux durant une course, en regardant les températures et les pressions. Aujourd’hui, c’était le jour de Max, il a eu tant de malchance cette année… Après la frustration du podium de l’an dernier… j’espère qu’il a bien profité de toute la cérémonie du podium. »

A plusieurs reprises, Red Bull a demandé à Max Verstappen de ne pas aller si vite pour préserver sa monture, étant donné que la menace Valtteri Bottas était très lointaine. Le Néerlandais s’est même dit « désolé » en pleine course d’être aussi… rapide.

« Nous n’avons pu le ralentir » confirme Christian Horner. « Son départ a été incroyable. C’est incroyable de voir avec quelle rapidité il célèbre ses dépassements à la radio. Il a dominé le Grand Prix et nous avons cherché à le ralentir. Nous avions deux inquiétudes, et la première d’entre elles était la fiabilité : nous n’avons cessé de voir les voitures avec le même moteur que nous abandonner). C’était assez épuisant nerveusement de craindre que quelque chose puisse arriver à Max. Mais il a tout contrôlé. »

« Lors des quatre dernières courses, je pense que notre voiture était la meilleure le dimanche. C’est une récompense pour tout le dur labeur abattu en coulisses ; c’est une manière formidable de finir la saison, mais j’aurais préféré voir deux voitures à l’arrivée. »

Daniel Ricciardo a abandonné mais n’était tout de même dans le rythme de son coéquipier ce week-end. Ce sera peut-être le cas au Brésil et à Abu Dhabi.

« Max est certainement l’un des plus grands talents à être passé par Red Bull. Il en est toujours au début de sa carrière. Cette année a été rude pour lui mais il a gardé son sang-froid, et ces dernières courses, les choses ont fini par tourner en sa faveur. Maintenant, il reste deux courses et nous aurons notre chance lors de ces deux Grands Prix. »

Christian Horner n’a pas oublié de faciliter Lewis Hamilton, qui rejoint Sebastian Vettel avec quatre titres mondiaux de glanés.

« Félicitations aussi à Lewis Hamilton. Il est quatre fois champion du monde et le pilote britannique le plus titré de l’histoire. Je lui tire mon chapeau, sa saison a été brillante. »