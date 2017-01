En 2020, la fin des accords Concorde devrait redessiner le règlement moteur de la F1. L’ère des V6 Turbo, en vigueur depuis 2014, sera-t-elle amenée à disparaître ? Une personnalité éminente comme Ross Brawn confiait récemment que la F1 serait bientôt confrontée à un choix crucial : continuer vers le tout-technologique, pour aller peut-être vers les moteurs électriques, ou retourner aux moteurs atmosphériques…

Christian Horner, le directeur de Red Bull, que l’on a, un temps, présenté comme le possible successeur de Bernie Ecclestone, ne pense pas que les équipes de F1 devraient avoir le pouvoir de décider d’une question aussi décisive. « Je pense que le détenteur des droits commerciaux devrait dicter ce choix, parce qu’il va vendre le produit. »

Cela dit, Christian Horner estime que le divertissement pur devrait l’emporter sur le tout-technologique. Quitte à être moins écologique, la F1 devrait être une vitrine du divertissement à l’état pur.

« Pour moi, la F1 devrait d’abord s’occuper de divertissement. La technologie devrait jouer un rôle secondaire. Donc je préfèrerais revenir aux moteurs atmosphériques normaux, aux hurlements des V10 avec un système standard de récupération d’énergie. Peut-être que Mercedes et Honda ne voteraient pas pour cela. Mais est-ce que ce serait plus séduisant pour les fans ? Je le pense. »

« Je pense que la technologie actuelle est si complexe que les gens n’en comprennent pas la complexité, et nous n’avons pas fait non plus un travail formidable pour mettre en avant ce que ces voitures réussissent à faire actuellement. Je pense que le son devrait être un facteur-clef de l’ADN de la F1. Vous n’avez qu’à écouter le V10 McLaren-Honda qu’ils ont allumé au Grand Prix du Japon [en 2016], ils ont fait deux tours de démonstration, et chaque mécanicien dans le garage a posé ses outils pour venir écouter et regarder ce spectacle – c’est ce que la F1 devrait être. »

On sait cependant que cette réglementation a été fixée pour attirer de nouveaux constructeurs, désireux de répercuter sur leurs voitures de série les développements menés en F1. Honda est ainsi revenu en F1 pour cette raison. Christian Horner ne craint-il pas alors de faire fuir des motoristes ?

« Je pense que les manufacturiers, comme Bernie le disait souvent, viendront et partiront selon leur bon vouloir. Donc construire une F1 simplement pour convenir aux manufacturiers n’est pas sain. Les manufacturiers choisiront d’être en F1 seulement si la F1 leur convient et si elle leur offre les retombées commerciales et marketing pour leurs produits. Donc je pense que vous lier et vous adapter étroitement à des manufacturiers qui, historiquement, arrivent en F1 et la quittent quand ça leur convient, n’est pas le bon choix pour la F1. »

Red Bull n’est pas un manufacturier moteur, mais Christian Horner prend pourtant l’exemple de la marque de boissons énergisantes pour montrer que la technologie importe peu dans le choix final.

« La F1 est la plus grande plateforme sportive, derrière les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde, donc c’est une formidable plateforme globale. Pour la marque Red Bull, le produit doit être excitant, accessible et ambitieux. La F1 doit cocher toutes ces cases, et pour nous, à l’inverse d’un manufacturier, la technologie est secondaire par rapport au divertissement. Nous voulons que la F1 soit un spectacle divertissant, et à bien des égards, la technologie est un mal nécessaire pour être compétitif. »

« Bien sûr, tout ne peut pas tourner autour du spectacle, sans aucun aspect technologique – mais il s’agit de trouver cet équilibre. Nous préfèrerions de loin avoir des voitures qui un fort impact émotionnel sur le spectateur, qui font des pilotes des héros. »

Avec le nouveau règlement aérodynamique cette année, la F1 est-elle alors sur la bonne voie selon Horner ? « Les voitures de 2017 ont l’air formidables. Leur look est celui que devrait avoir une voiture de F1. La seule chose que nous devons régler à présent, c’est l’acoustique, le son. » Et pour ce faire, un retour aux V8 ou un V10 serait la solution la plus simple...