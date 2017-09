Red Bull Racing n’imaginait probablement pas mené ses deux voitures dans les points à Monza, surtout après les pénalités pour changement d’éléments moteur.

Mais Daniel Ricciardo, qui signe certainement la remontée du jour en Italie, a encore une fois impressionné Christian Horner, en terminant à la 4e place, à 4 secondes seulement de la 3e place sur le podium de Vettel.

"Daniel n’a pas eu un bon départ et il a ensuite commencé à se frayer un chemin avec pas mal de dépassements phénoménaux. Il a eu un peu trop de patinage au départ et n’a pas gagné autant de places que possible. Mais il a gardé la tête froide et il est revenu de manière incroyable."

"C’est l’un des meilleurs pilotes en matière de dépassements ici. Grâce à sa capacité à freiner tardivement, il est toujours au sommet. C’était digne de Nigel Mansell !"

Red Bull Racing marque 13 points en tout.

"Nous avons eu une bonne course aujourd’hui. Notre stratégie d’utiliser en premier les tendres a vraiment fonctionné. Finir 4 secondes derrière Sebastian après avoir été à 20 secondes lors du premier tour est impressionnant."

"Nous devions prendre nos pénalités ici, nous n’avons pas de regret. Cela va nous mettre sur le bon pied pour Singapour, un circuit bien plus favorable pour nous. J’espère que nous allons inquiéter Ferrari là-bas. Ils ont vraiment un bon châssis."

"Mercedes a dû performer ici car les prochaines courses vont se dérouler sur des circuits qui conviennent à Ferrari et j’espère que nous allons pouvoir les défier également."

"Nous n’allons pas laisser tomber, nous continuons à pousser. Je pense qu’il y a beaucoup de pistes à venir qui vont jouer en notre faveur."

"Les pénalités qu’il va y avoir entre maintenant et la fin de l’année pourraient donner un tournant critique au championnat. Mercedes a un incroyable moteur, Ferrari a construit une très bonne voiture et cela va être un duel entre les deux à chaque course. Avec nous, en arbitre, je l’espère."