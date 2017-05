Red Bull a signé un podium hier à Monaco en remportant la bataille stratégique face à Mercedes. Daniel Ricciardo a été plus heureux en restant en piste plus longtemps que Valtteri Bottas et Max Verstappen. En enchainant les chronos excellents, l’Australien a pu ressortir de son arrêt à la 3e place.

Christian Horner se réjouit aussi de ce nouveau podium de Daniel Ricciardo en Principauté. Max Verstappen, 5e de l’épreuve, fait bien entendu davantage la moue mais cela fait aussi partie de la loterie princière…

« Ce fut un pilotage très solide de la part de Daniel Ricciardo. Il se sentait un peu frustré samedi mais les choses sont allées dans son sens en course, en récoltant la 3e place. Mais ce qui a vraiment construit son Grand Prix, ce furent ses tours avec une piste libre avant son arrêt.

« Nous avions choisi d’essayer l’undercut sur Valtteri Bottas avec Max Verstappen et nous avons été à un souffle de le réussir. Et cela a donné au final une piste libre pour Daniel, ce qu’il a utilisé parfaitement. »

« Il a même survécu à un petit contact avec le mur après le restart, et il a obtenu tout ce qu’il était possible d’obtenir ce dimanche. Avoir les deux voitures dans les points, dont une sur le podium, c’est un résultat très satisfaisant à Monaco. Les voitures ont franchi un nouveau palier ici et nous remercions aussi ExxonMobil pour avoir apporté une évolution en termes de performance à leur carburant. Nous avons hâte d’être à Montréal. »