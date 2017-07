Red Bull a encore vécu une course contrastée, cette fois à domicile, sur le circuit autrichien qui porte son nom. Daniel Ricciardo y a fait sa cinquième apparition consécutive sur le podium tandis que Max Verstappen n’a pas franchi le premier tour.

"Daniel a disputé une course fantastique après avoir pris un bon départ, notamment sur la Haas de Romain Grosjean qui était également bien partie" félicite Christian Horner. "Il a ensuite roulé de manière très calme, régulière et compétitive. Il a été bousculé par Lewis dans les derniers tours mais a fermement et proprement défendu sa place, c’était super de le voir sur le podium chez nous".

"Daniel est très bon sous pression, il y en avait beaucoup et il a enchaîné des tours de qualifications. Il n’a fait aucune erreur et signer son cinquième podium consécutif est remarquable. C’est l’une des courses où nous avons été le plus compétitifs cette saison, si l’on regarde les temps intermédiaires, Daniel était le plus rapide. Il a fallu attendre les derniers tours, lorsque Lewis a vraiment accéléré, pour qu’il soit aussi rapide".

Max Verstappen a donc abandonné une nouvelle fois après un départ totalement raté. Le Néerlandais a subi un enchaînement de problèmes qui l’ont contraint à mettre pied à terre au bout de quelques mètres de course.

"Max a malheureusement déclenché le système anti-calage au départ, ce qui l’a ralenti" poursuit Horner. "Il était loin de sa place de départ quand il a été impliqué dans un incident entre Daniil Kvyat et Fernando Alonso, ce qui l’a envoyé en tête-à-queue au premier virage, avant de subir ce qui semble être un problème d’embrayage. Nous allons devoir analyser la voiture pour voir s’il s’agissait d’un problème consécutif à l’incident ou au problème du départ".

"Il est clairement frustré. Mais il ne faut pas oublier qu’il est jeune, il parle à chaud et c’est dur quand il voit l’autre voiture enchaîner les podiums, car il pense qu’il devrait y être aussi. Il pilote à un très haut niveau et quand tout se déroule bien, il a l’impression qu’il pourrait gagner trois courses consécutives".

Red Bull gardera toutefois un bon souvenir de sa course à domicile, où elle signe pour la deuxième année de suite un podium. Les performances de la RB13 ont permis aux deux pilotes d’afficher des performances solides devant les fans de l’équipe.

"C’est génial de voir un public aussi nombreux pour soutenir le Grand Prix d’Autriche sur le Red Bul Ring, il semble que les fans aient pris du plaisir tout au long du week-end. Nous avons l’impression d’avoir progressé et nous espérons confirmer cela à Silverstone et en Hongrie. Enfin, il n’y a eu aucun problème avec nos pilotes. Ils font du très bon travail et je n’aimerais avoir aucun autre pilote, plus que ceux-là, dans nos voitures actuellement. De plus, ils voient que nos performances s’améliorent".