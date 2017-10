Red Bull a surpris son monde en prolongeant Max Verstappen jusqu’en 2020. Ce joli coup tactique donne plus de confiance et de visibilité pour l’écurie autrichienne. Christian Horner est bien sûr le premier à s’en féliciter.

« Max est à un âge où la question importante pour lui n’est pas un problème d’argent, mais de performance. Et en coulisses, il faut savoir maintenant comment l’équipe travaille, ce dont elle est capable. Et avec les règles moteurs fixes jusqu’en 2020, nous comptons tous sur la convergence des unités de puissance. Dès que ça arrivera, nous espérons que nous pourrons lui donner une voiture pouvant se battre à l’avant. »

Christian Horner évoque la convergence des V6, mais encore faut-il savoir de quel moteur disposera l’écurie en 2019 et 2020…

« Tout est ouvert pour 2019. Rien n’est fixé. Nous prendrons une décision autour du printemps ou de l’été prochain » confie Christian Horner.

Evidemment, maintenant que Toro Rosso devient un client Honda, l’idée de passer à un moteur japonais va traverser l’idée de Red Bull. Toro Rosso servira-t-elle de crash-test pour Red Bull en 2018 ?

« Renault a toujours fourni un service honnête. Donc nous avons foi en eux, cela va continuer. Mais oui, c’est formidable que Honda reste dans le sport, et c’est un accord formidable pour Toro Rosso qui devient une écurie d’usine. Et bien sûr, du point de vue du groupe Red Bull, cela donne l’opportunité de suivre les progrès de Honda avant de prendre une décision sur notre futur moteur. »

Red Bull pourrait être d’autant plus portée à quitter Renault si l’on prend en compte les nouveaux développements venus de Viry et d’Enstone : McLaren est désormais une nouvelle écurie cliente importante et Renault veut elle-même se concentrer sur son châssis en priorité…

« La lune de miel de McLaren avec Renault sera naturelle. Fernando Alonso était leur pilote et nous devons nous concentrer sur nos propres affaires. Tant que le service fourni est honnête… c’est tout ce que nous demandons. Et bien sûr, ils veulent construire leur propre équipe, donc nous comptons sur leur intégrité, comme lors des précédentes saisons. Durant les périodes de haut et de bas, ils ont toujours fourni un matériel équivalent. »

Aston Martin, un partenaire important de Red Bull, réfléchit aussi à un engagement en F1 en 2021, à condition que les prochains moteurs soient à la fois plus simples et moins coûteux. Que pense Christian Horner de cette éventualité ?

« C’est un projet d’intéressant, et ça dépendra vraiment du règlement de 2021. Nous en aurons la philosophie après le Grand Prix du Brésil de la part de la FIA et de la FOM. Si cela permet d’avoir un manufacturier indépendant, compétitif… une entreprise comme Aston Martin pourrait facilement travailler avec une entreprise tierce comme Cosworth. De notre point de vue, tout dépendra du règlement. Je pense que c’est important pour la F1, pour Liberty Media d’avoir des motoristes indépendants, compétitifs, et rentables. »

Si l’on élargit les perspectives, comment Christian Horner voit-il la F1 à moyen terme ?

« Nos objectifs sont raisonnablement similaires à ceux de Liberty Media. Pour nous la F1 a besoin d’abord d’être un divertissement. Il faut engager les fans, leur proposer des courses formidables, des pilotes géniaux, qui se battent à chaque week-end. La technologie a besoin de jouer un rôle moins important, puisque les couts sont trop élevés. Je pense que si l’on en revient aux fondamentaux, à ce que la F1 devrait être, vous trouverez que les visions de Red Bull et de Liberty Media sont relativement alignées. L’existence de Red Bull en F1, c’est une plateforme marketing globale pour la marque. Nous voulons que les pilotes soient des héros, nous voulons gagner des courses formidables, et avoir de gros événements. Le temps le dira. »