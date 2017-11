Les directeurs d’écurie continuent de réagir aux propositions faites par la FIA en vue de la nouvelle réglementation moteur. A défaut d’être un grand amateur des V6 turbo hybrides, Christian Horner a été très encouragé par les règles envisagées et par la manière dont elles ont été établies.

"Ce que j’ai vu était encourageant. Pour une fois, la FIA et la FOM étaient parfaitement alignées sur leur vision du moteur de l’avenir" juge le directeur de Red Bull Racing.

"La spécification moteur n’était pas la chose la plus encourageante car j’aurais aimé avoir un V10 ou un V12, un moteur atmosphérique qui hurlerait. Je suis un peu un dinosaure mais j’accepte de vivre dans ce monde moderne et les V6 turbocompressés ont été choisis".

"Ils ont mis le doigt sur plusieurs facteurs, notamment le son. Cela doit revenir en Formule 1, le bruit fait partie de l’héritage et de l’essence même du sport. Ce qui est encourageant pour Red Bull, c’est la volonté de donner une parfaite équité aux équipes indépendantes comme nous, et pas seulement sur les composants électroniques".

Contrairement à Wolff et Arrivabene, Horner ne se choque pas de voir une certaine standardisation sur des parties du moteur. Selon lui, cela permettra d’avoir un niveau de performance plus serré entre les motoristes.

"Il y aura plus d’éléments standardisés et donc moins de variations entre les constructeurs. Nous avons trop d’écart actuellement et cela met énormément de pression sur la conception du châssis. Je pense que la FIA a regardé les moteurs et s’est dit que cela coûtait trop cher, qu’ils ne faisaient pas assez de bruit et qu’il y avait trop de différences".

"En tant qu’équipe, la plus grande influence doit venir du châssis. Il y a quelques constructeurs qui ne seraient pas d’accord mais je pense que si l’on classe les éléments par ordre d’importance, il y a d’abord les pilotes, les équipes et leurs châssis ensuite et les moteurs".