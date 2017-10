L’ancien patron de Sebastian Vettel, Christian Horner, regrette que le titre soit en train de basculer très rapidement et que les fans n’assistent pas à une lutte aussi intense que prévu.

"Je suis surtout désolé pour Sebastian car c’est un gros coup à son championnat, et c’est pareil pour les fans" regrette Horner. "Il semble que nous n’aurons pas un sprint final vers la fin de saison comme nous le pensions au moment de la pause estivale".

"Il est très difficile de juger tout cela de l’extérieur, la F1 est un sport technique, les voitures sont très complexes et les choses peuvent mal se passer. Nous l’avons vu cette année avec notre propre moteur cette année. Différentes équipes gèrent les problèmes de différentes manières. Je n’ai pas à juger les réactions de Ferrari, ils ont été malchanceux".

Les pilotes Red Bull ont profité des mésaventures de Ferrari pour aller chercher un double podium et ont ramené 33 points précieux. Comme l’an dernier, Red Bull finit la saison en fanfare.

"C’était du beau boulot par Max et Daniel. Après un bon départ, Daniel a malheureusement perdu une place face à Esteban Ocon mais a réussi à le passer de manière fantastique à l’extérieur au premier virage après la relance et notre rythme était très bon, Max a réussi à suivre Lewis assez facilement dans ce Grand Prix à un arrêt. Vers la fin de course, il y a eu des cloques sur le pneu avant gauche de Max mais il a réussi à rejoindre Lewis".

"C’était malheureux de rattraper un retardataire dans le dernier tour qui a permis à Lewis de se détacher, sans quoi nous aurions pu avoir un final intéressant. Néanmoins, la performance de Max et Daniel a été fantastique, ils finissent deuxième et troisième à Suzuka et pour la première fois depuis le début de l’ère hybride, nos deux voitures finissent sur le podium lors de deux courses consécutives".