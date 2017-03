Le week-end de Red Bull ne s’est pas déroulé comme prévu et la principale victime de ces problèmes a été Daniel Ricciardo. L’Australien n’avait rien arrangé avec sa sortie en qualifications mais n’a pas pu défendre ses chances en course.

"C’était un début de course très frustrant suite au problème qui a touché Daniel, apparemment lié à un capteur sur la boîte de vitesses qui a bloqué la voiture sur le 6e rapport" explique Christian Horner. "Les mécaniciens ont fait un super travail pour lui permettre de disputer la course, personne ne s’est démotivé".

"De là, nous espérions pouvoir compter sur la voiture de sécurité afin de revenir dans le tour des leaders, et dans tous les cas nous voulions profiter de ce roulage. Malheureusement, il a eu un autre problème dans le 28e tour, au niveau du réservoir d’essence".

Heureusement pour Red Bull, Verstappen a pu terminer la course à la 5e place après avoir suivi de près Kimi Räikkönen et sauve l’honneur de l’équipe autrichienne.

"Max a pris un bon départ et même s’il a pu attaquer Kimi, il n’avait pas la bonne trajectoire dans le virage 3" poursuit Horner. "Il n’a rien lâché et n’a pas fait une seule erreur de l’après-midi, c’était une course très mature de sa part".

"Du côté de la stratégie, nous avons choisi les bons pneus et il a fait tout ce que nous lui avons demandé. Il a été obligé de gérer l’usure de ses freins dans les trois derniers tours mais il a enregistré le meilleur résultat possible".

Horner termine par un mot pour son ancien pilote : "Je félicite Sebastian, il nous doit une bière, mais il a fait une course fantastique aujourd’hui".