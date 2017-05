Les discussions semblent se poursuivre dans le paddock de la Formule 1 pour que Mercedes puisse aider, d’une manière ou d’une autre, Honda, dans le cadre de la convergence des performances des moteurs instaurée par la FIA.

Toto Wolff a pourtant rejeté l’idée cette semaine et Christian Horner, le patron de Red Bull, doute que cela se produise également.

"Je serais très surpris si cette aide à Honda de la part de Mercedes arrive," déclare le Britannique.

"Honda a recruté Mario Illien, une personne très capable qui, à mon avis, sera en mesure de résoudre leurs problèmes."

Lorsqu’on lui demande si Mercedes pourrait aussi venir en aide à Renault (les deux constructeurs ont de forts accords industriels), Horner doute là aussi.

"Renault et Mercedes ? Le problème ce serait Red Bull !" dit-il. Aider Renault reviendrait en effet à aider l’équipe autrichienne également.

Cette discussion sur les moteurs risque de durer encore quelques années, le temps que la règlementation de 2021 (qui reste à définir) soit en place. Horner rappelle que Red Bull a plaidé pour que ces règles puissent favoriser l’arrivée d’un motoriste indépendant tel que Cosworth ou Ilmor.

"Il semble qu’il y ait des discussions saines entre Ross Brawn, la FIA et les différents motoristes, que ce soient les constructeurs ou les indépendants. La Formule 1 a vraiment besoin de résoudre ce problème de moteur, c’est une clé pour l’avenir du point de vue des coûts, des performances, du son et du spectacle. Ce sont les problèmes à résoudre, vraiment."

"Je suis certain que Liberty veut vraiment un moteur indépendant et compétitif parce que cela ne donnerait pas autant de pouvoir aux motoristes. Parce qu’ils peuvent dire à tout moment ’on s’en va’ et cela laisserait des équipes sans moteur."