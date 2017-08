Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, s’est montré encore plus critique que de nombreuses personnalités et pilotes du paddock concernant l’introduction du Halo en Formule 1.

Selon lui, la FIA cherche à aller un peu trop loin en termes de sécurité, d’autant plus que le Halo va ensuite être généralisé aux autres catégories "monoplaces" gérées par la FIA.

"Si vous regardez la MotoGP, ils n’ont pas d’arceau de sécurité ou de petites roulettes pour les empêcher de tomber," ironise le Britannique.

"Il y a un moment où il faut savoir arrêter. Parce que le plus inquiétant, si vous continuez sur ce chemin, c’est encore plus sûr de sortir le pilote de la voiture. Pourquoi avoir besoin d’un pilote ? On pourrait faire rouler des voitures autonomes !"

"Ce n’est pas le concept d’un sport. Il doit y avoir un élément humain et le pilote accepte le risque, à chaque fois qu’il monte dans sa voiture."

"Maintenant, quel est le niveau acceptable ? C’est à la FIA, en tant qu’instance dirigeante du sport, que revient la responsabilité de le définir."

Horner suggère donc clairement à la FIA de ne pas aller trop loin...