Liberty Media a affiché de grandes ambitions pour la Formule 1, au moment du rachat du sport en janvier dernier.

Les choses ont effectivement évolué mais pas assez rapidement pour certains, qui s’attendaient à plus encore.

Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, a tenu à défendre le bilan de la 1ère année des Américains à la tête du sport.

"Je pense que c’est injuste de les critiquer autant. Cela ne fait que 9 mois qu’ils sont à la tête du sport," confie Horner dans le paddock de Mexico.

"Selon moi, ils ont fait un travail incroyable en coulisses. Au lieu de faire des démonstrations sur la place publique, ils ont mis les moyens pour le long terme. Il y a un groupe en place, dirigé par Ross Brawn, qui pense à l’avenir, en analysant tous les problèmes actuels afin de prendre les bonnes décisions."

Horner attend les annonces des prochaines semaines pour se faire une idée.

"L’objectif c’est 2021. Nous verrons leurs plans complets pour le futur cet hiver. Mais je pense que ce qu’ils ont fait, pour le moment, est très appréciable. Ils ont ouvert beaucoup de moyens de communication qui étaient fermés jusqu’à maintenant. Comme la vidéo sur Internet, les réseaux sociaux, etc..."

Le patron de Red Bull admet tout de même qu’il attend beaucoup plus dans les prochains mois.

"Tout cela reste de la cosmétique, effectivement. Maintenant, il faut s’attaquer aux racines du sport, à ce qui va mal. C’est là où Ross Brawn et son équipe ont un rôle fondamental à jouer. Quels seront le châssis et le moteur en 2021 ? Quelles seront les règles techniques et sportives ?"