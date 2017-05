Max Verstappen fut le premier pilote du top 5 à s’arrêter en course à Monaco, et sa stratégie d’undercut n’a pourtant pas fonctionné sur Valtteri Bottas. Pire, elle a même fait rétrograder le Néerlandais en 5e place, tandis que son coéquipier, Daniel Ricciardo, resté plus longtemps en piste, en profitait pour s’installer à la 3e place.

En course, à sa radio, Max Verstappen n’a donc pas caché sa déception en évoquant un « put… de désastre ».

Christian Horner, le directeur de Red Bull, absout aujourd’hui son jeune pilote pour sa réaction osée.

« Bien sûr, je le comprends. Quand vous finissez derrière votre coéquipier, alors qu’il était derrière vous, vous pouvez être en colère. Mais une fois que nous lui avons expliqué les circonstances de cette décision, tout était rentré dans l’ordre.

Un autre directeur d’écurie, Maurizio Arrivabene chez Ferrari, a dû lui aussi jouer de psychologie pour expliquer à Kimi Räikkönen pourquoi il avait été arrêté plus tôt que Sebastian Vettel.

Du côté de Red Bull, Helmut Marko ne pense pas que la Scuderia ait fait délibérément fait perdre Kimi Räikkönen au bénéfice du quadruple champion du monde allemand.

« Ferrari devait réagir [suite à l’arrêt de Max Verstappen et de Valtteri Bottas]. Bottas était simplement trop lent. Nous avons dû arrêter Max plus tôt. »

A Monaco, une Red Bull a battu une Mercedes à la régulière pour la lutte pour le podium. De quoi porter à l’optimisme Christian Horner ? Pas vraiment !

« Montréal, Bakou et Spielberg, sont des courses qui m’inquiètent. Ce seront les défis les plus importants avant Monza. Si nous réussissons à bien performer sur ces pistes, alors, ce que nous avons en stock devrait nous permettre d’avoir une deuxième moitié de saison bien meilleure. »

L’évolution du moteur Renault, attendue initialement pour le Canada mais reportée à juillet, devrait aussi aider Red Bull à redresser la barre.