Red Bull n’était pas aussi proche des meneurs à Silverstone qu’en Autriche. Les monoplaces autrichiennes ont cette fois-ci manqué le podium, Max Verstappen et Daniel Ricciardo (parti du fond de la grille) se contentant des 4e et 5e places.

Alors que l’Australien avait fini à 6 secondes de Valtteri Bottas (le vainqueur) en Autriche, cette performance de Silverstone (Verstappen a fini à 50 secondes de Lewis Hamilton après un dernier arrêt tardif) est un petit coup de massue pour Christian Horner. Le directeur de Red Bull reconnaît volontiers sa déception.

« Nous sentions que nous étions un peu en retrait ici. Nous ne sommes pas sûrs d’avoir tiré le maximum de la voiture ce week-end. Nous avons semblé souffrir un petit peu dans les virages à basse vitesse, donc il y a encore du chemin pour analyser pourquoi. Silverstone, avec cette nouvelle génération de voitures, se passe maintenant à 70 % pied au plancher, et c’est assez douloureux en comparaison de nos rivaux. »

« Dès le 14e tour, les pneus avant de Max ont commencé à perdre en performance. Nous n’avons pas eu le sentiment que c’était dangereux à la fin de la course parce qu’il n’avait pas bloqué du tout les pneus avant, et il a fait un assez bon travail pour les préserver. Nous voulions être dans le coup au cas où quelque chose arriverait à Bottas, et ensuite Sebastian a commencé à avoir quelques problèmes. »

« Ensuite, Kimi Räikkönen a eu cette délamination. Et si nous aurions pu éviter de repasser par les stands, nous l’aurions fait. Avant qu’il rentre, nous étions simplement trois secondes derrière – en comptant un arrêt aux stands standard – donc nous avons décidé de jouer la sécurité : Max est rentré aux stands. Et c’est alors que le pneu de Sebastian l’a lâché, et nous en avons tiré profit. Donc c’était un choix rationnel. »

Si Red Bull a ainsi rappelé Max Verstappen, est-ce parce que l’écurie autrichienne a également été touchée par les mêmes problèmes de pneu que Ferrari ? Christian Horner ne le pense pas.

« Non, Sebastian avait bloqué son pneu avant-droit ou gauche quand il se battait avec Bottas. Dès que c’est le cas, votre pneu devient de plus en plus usé. Sa crevaison a probablement résulté de ce plat. Ce ne sont pas les mêmes raisons pour Kimi Räikkönen. Parce qu’il semblait plutôt à l’abri, donc nous ne sommes pas sûrs de ce qui lui est arrivé. »