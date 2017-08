S’il y a quelqu’un qui connaît bien Sebastian Vettel, c’est Christian Horner.

Le pilote a travaillé avec le directeur de Red Bull entre 2009 et 2014. Le Britannique se rappelle encore aujourd’hui la qualité qui l’a le plus frappé chez l’Allemand : sa force mentale.

Cet atout majeur pourrait lui servir face aux pilotes Mercedes, qui disposent d’une voiture un peu plus rapide que la Ferrari.

"Sebastian est une personne très concentrée. Il se débrouille très bien avec la pression. Plus il en avait, meilleur il était. En particulier à la fin d’un championnat : il était incroyablement fort dans sa tête," commente Horner.

"Lorsqu’il s’agissait de se rendre sur les dernières courses, hors d’Europe, et que nous avions une chance de remporter le titre, nous savions alors qu’il allait faire le boulot."

Mais cette caractéristique n’est pas la seule raison de l’admiration que Horner porte à Vettel.

"Son approche, son amour du détail et son attitude vis-à-vis du travail étaient des choses qui lui ont permis de décrocher ses 4 titres à la suite."

Le directeur de Red Bull rappelle le caractère spécial de deux des titres du quadruple champion du monde.

"Deux d’entre eux – 2010 et 2012 – ont été remportés lors de la toute dernière course, en particulier celui de 2012. Il n’avait gagné qu’une seule course à la fin de la saison européenne du championnat. Puis il en a gagné 4 à la suite à partir de Singapour."

Les titres de 2011 et de 2013 ont été en comparaison une balade de santé pour Vettel. En effet, en 2011, le pilote avait triomphé 5 fois sur les 6 premières courses, et en 2013, il a été couronné champion avec 155 points d’avance sur Alonso, classé alors 2e.

Jacques Villeneuve partage l’avis de Christian Horner et donne son opinion sur la lutte pour le titre 2017 entre Hamilton et Vettel.

"On dirait que Vettel arrive à maintenir son niveau de manière permanente. Hamilton, en revanche, rencontre quelques variations. Durant certains week-ends, il est fantastique, durant d’autres, on ne sait pas du tout si c’est vraiment lui qui pilote la voiture. Parfois cela varie même d’un jour à l’autre, comme on l’a vu en Hongrie."