Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, n’a pas manqué d’éloges pour saluer la victoire de Max Verstappen hier, lors du Grand Prix de Malaisie.

Le pilote hollandais a remporté le 2e Grand Prix de sa carrière en Formule 1, à 20 ans et 1 jour.

Un beau cadeau d’anniversaire comme il l’avait souligné mais aussi une preuve de son talent.

"C’est une grande performance pour toute l’équipe que d’avoir obtenu ce double podium mais c’est encore plus fantastique de voir Max remporter cette victoire. Il a été chercher et a dépassé Lewis Hamilton, à la régulière. C’est mérité après tant de malchance durant cette saison," commente Horner.

"Je vous avais dit que lorsque la chance de Max tournerait, cela se verrait. Et c’est le cas. Il n’avait pas été sur un podium depuis avril (en Chine)."

Verstappen et Sebastian Vettel ont été les deux hommes de la course hier, deux pilotes qui soulignent la qualité de la filière Red Bull.

"Oui, c’est vrai ! Mais Max est si différent de Seb... Et si proche en même temps. Ils n’ont pas le même caractère mais ils ont de nombreux traits en communs, ce qui ressort chez les top pilotes.

"Seb était très fort chez nous lorsqu’il y avait des moments de pression extrême. Max a aussi cette capacité. Du coup on a eu l’impression qu’il se baladait en tête de la course. Il était le gars le plus cool qu’on pouvait trouver sur le circuit !"

"Sous pression, il roule vraiment à un niveau énorme. Cette année, ses performances en qualification ont été impressionnantes. Nous savons que Daniel Ricciardo est l’un des meilleurs dans cet exercice et en course. Alors nous sommes dans une situation de rêve où nos deux pilotes ne cessent de se pousser l’un l’autre."