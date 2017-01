Le Grand Prix de Malaisie 2016 n’est-il qu’une préfiguration des futures conflagrations internes chez Red Bull ? A Sepang, l’an dernier, Max Verstapen et Daniel Ricciardo avaient croisé le fer en piste, avant que l’Australien ne finisse par l’emporter au terme d’une lutte virile.

En 2016 cependant, les deux coéquipiers n’ont pas eu souvent l’occasion de s’affronter dans un mano a mano – et encore moins souvent pour une victoire. Cependant, cette situation pourrait changer cette année, si d’aventure Red Bull avait la voiture pour jouer le titre.

« Inévitablement », selon Christian Horner, les deux pilotes de l’écurie donneront des maux de tête à leurs dirigeants. Le directeur de l’écurie autrichienne s’attend à des étincelles, mais aussi à une lutte honnête entre deux pilotes qui s’apprécient. En Malaisie, Red Bull a ainsi « permis aux gars de courir proprement et justement. Et j’ai hâte d’être à nouveau dans cette position ».

En 2013, toujours en Malaisie, Christian Horner avait dû gérer l’affrontement interne entre Sebastian Vettel et Mark Webber avec l’affaire du « Multi 21 ». Il en garde toutefois de bons souvenirs : c’était au temps où Red Bull dominait outrageusement ! « Il y avait des migraines agréables à la fin de la journée. Mais je rappelle que finir 1er et 2e en Malaisie [en 2016], m’a donné un sentiment complètement différent de notre dernière victoire en Malaisie, en 2013. Cela montre seulement à quel point les circonstances changent. »

Aujourd’hui, avec Verstappen et Ricciardo, Christian Horner se dit parfaitement heureux de sa paire de pilotes actuelle, tant au niveau du talent pur que de l’état d’esprit.

« Je pense que nous avons probablement le line-up le plus excitant en F1. Je pense qu’il y a un bon respect entre nos deux pilotes. Ce que vous demandez plus que toute autre chose envers eux-mêmes et envers l’équipe, c’est le respect. Et en plus, nos deux pilotes s’apprécient vraiment l’un l’autre. Daniel a presque endossé un statut de grand frère en dehors de la voiture envers Max, mais à l’intérieur, ils sont tous les deux rudement compétitifs. Ils recherchent tous les deux le même objectif et j’espère que nous pourrons leur donner une voiture capable de l’atteindre en 2017. »