Red Bull Racing espérait jouer la victoire après les essais libres du vendredi à Bakou... avant de se rendre compte hier que les Mercedes et les Ferrari étaient bien plus fortes tout de même.

Mais, grâce à une course folle, Daniel Ricciardo a tout de même pu l’emporter en profitant des problèmes de Lewis Hamilton et Sebastian Vettel en fin de course. L’Australien a pris la tête et ne l’a plus quitté.

"Cela montre qu’en sport automobile aussi tout peut arriver," confie Christian Horner à l’arrivée.

"Nous étions complètement déprimés après le premier quart de la course. Daniel a eu beaucoup de débris des collisions survenues devant lui. Et Max allait de plus en plus vite, avant de devoir abandonner sur une casse moteur."

"Puis la course de Daniel a commencé à prendre vie. Il a fait d’énormes progrès dans le peloton, il est super bien reparti. Nous étions un peu déçus par le drapeau rouge qui a neutralisé la course, mais il est super bien reparti quand même, il a doublé les deux Williams et il a tiré avantage des chamailleries entre Lewis et Seb."

"Daniel avait tout bon aujourd’hui. Il a été très constant durant les 20 derniers tours. Il a trouvé un super rythme et il a été capable de gagner. Je crois que j’ai vieilli de 10 ans en une course. Il y a eu toutes les émotions possibles et imaginables durant ce Grand Prix."

"Nous sommes terriblement déçus d’avoir perdu Max mais décrocher une victoire sur ce type de circuit, nous ne pouvions pas l’imaginer. Max va être impatient de gagner aussi maintenant mais il a eu un super rythme de course et il a pu voir que la voiture devient meilleure. La chance va tourner. Daniel a eu 4 podiums et une victoire, mais je suis sûr que le tour de Max va arriver."