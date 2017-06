Christian Horner a tenu à répéter que les quatre pilotes actuels de Red Bull Racing et Toro Rosso n’ont pas leur cartes en main concernant leur avenir contractuel.

Le directeur de l’équipe répond ainsi aux rumeurs qui envoient Daniel Ricciardo ou Max Verstappen chez Ferrari, ce qui permettrait à Carlos Sainz de prendre le baquet laissé libre.

Horner indique que "Red Bull veut les garder. Et nos pilotes sont heureux. Ils veulent juste une voiture plus rapide et c’est normal. Mais il n’y a aucun doute dans l’esprit de qui que ce soit chez nous qu’ils veulent bien être chez nous en 2018."

"Le seul pilote qui a eu une clause pour partir, c’était Vettel. Il a pu la négocier avec son nouveau contrat, après son 2e titre de champion du monde. C’est avec cette clause de performance qu’il a pu partir chez Ferrari (à la fin de 2014)."

"Tous les autres ont encore des contrats Red Bull junior, ils n’ont donc pas de clause. C’est nous qui décidons."