Daniel Ricciardo ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, alors qu’il traverse une période difficile chez Red Bull, entre les bonnes performances de Max Verstappen et sa fiabilité en berne.

Christian Horner essaie de rassurer son pilote, lui promettant un statut d’égalité s’il venait à rester.

"Il prend du plaisir dans l’équipe" explique Horner. "Il correspond à l’image de l’équipe grâce à son caractère et à sa personnalité. Il sait qu’il aura une chance égale ici, il ne sera jamais un deuxième pilote. Cela compte et je pense que lorsqu’il réfléchira à sa meilleure option, il saura ce qui est le mieux pour lui".

Horner assure vouloir garder ses deux pilotes actuels dont il estime, malgré des heurts sporadiques, qu’ils forment le duo idéal.

"Les deux dernières saisons ont très bien fonctionné avec ces deux pilotes. Il y a du respect et une bonne dynamique entre eux. Ils ont cela hors piste aussi, c’est pour moi le meilleur duo en Formule 1 et nous voulons le garder à long terme".

L’assurance de garder les pilotes actuels n’existe pas encore, Horner le reconnait.

"Nous avons un contrat avec Daniel jusqu’à fin 2018. Nous aimerions le prolonger au plus tôt et, au moment opportun, nous en parlerons avec Daniel. Il est normal qu’il souhaite voir la performance de l’équipe et du moteur. Il aura 28 ans et sa prochaine décision, rester ou décider d’un transfert, sera importante pour lui".

Horner a toutefois un joker dans sa poche.

"Carlos Sainz est sous contrat avec nous. Si Daniel s’en va, il est notre assurance d’avoir un excellent duo malgré tout. Mais la priorité, c’est bien de prolonger Daniel."