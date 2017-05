Red Bull a apporté des évolutions franches à sa monoplace lors du dernier Grand Prix. Mais même avec ces nouvelles armes, l’écart entre Ferrari et Mercedes est toujours conséquent. Christian Horner, même s’il reste réaliste sur la situation actuelle de son écurie, se montre plutôt satisfait de ces nouvelles pièces et du gain ainsi offert à la RB13.

« A Barcelone, nous avons apporté un package raisonnablement significatif. Les premières indications sont raisonnablement positives, mais il faut encore attendre pour avoir un verdict définitif. A Barcelone, nous avons procédé à de nombreux changements de réglages pour voir ce qui fonctionnait le mieux. Et ça a bien marché pour nous, suffisamment pour que Daniel signe un podium. Et je pense que Max aurait aussi eu une bonne course, puisque le souvenir de sa source de l’an dernier l’inspirait fortement » confie-t-il au site officiel de la F1.

« D’habitude, si vous amenez quelque chose de plus important, le tout fonctionne rarement de manière immédiate dans la voiture. Tout doit fonctionner en conjonction et en harmonie avec toutes les autres pièces. Mais nous pouvons déjà voir que nous étions déjà plus proches. Seulement deux dixièmes derrière Ferrari et à environ 6 dixièmes de la meilleure marque de Mercedes. Et notre sentiment, c’est clairement qu’il y a plus de potentiel à venir, et nous verrons s’ouvrir plus d’options à exploiter dans les prochaines courses. »

En Australie, Red Bull était 1,8 seconde derrière la pole de Mercedes, mais seulement 8 dixièmes à Bahreïn. Horner rappelle que cet écart est « remonté à 1,2 seconde en Russie en raison de la nature du circuit », mais se félicite de voir que Red Bull est maintenant revenue à 6 dixièmes, « une base sur laquelle nous pouvons travailler. »

Les futurs progrès naîtront de la prochaine évolution du moteur Renault, dont la date d’introduction n’est pas encore connue.

« L’évolution semble être toujours en cours de développement. Ils disent qu’elle viendra pour le troisième moteur et cela dépend donc de l’introduction de ce moteur. Bien sûr, nous souhaiterions l’avoir le plus tôt possible. Nous espérons que ce sera pour Montréal. Nous allons à l’église chaque dimanche pour prier pour que ce soit le cas ! »

« Nous pouvons seulement nous concentrer sur nous-mêmes. Et nous faisons du mieux que nous pouvons avec les ressources que nous avons. Je ne doute pas que la deuxième moitié de saison sera bien plus solide pour nous. Je pense vraiment que la deuxième moitié de saison rebattra les cartes en notre faveur. »

Malgré tout l’optimiste de Christian Horner, force est de constater que Red Bull ne peut pour le moment pas jouer autre chose que la 3e place du classement des constructeurs…

« Nous sommes un peu dans un no-man’s land. Nous essayons de commencer à jouer avec les cadors ! Et si nous y parvenons, alors, probablement qu’un de nos pilotes pourrait dicter ce qui arrivera au championnat des pilotes. Parce que si vous avez 5 ou 6 pilotes qui se battent pour la victoire en Grand Prix, la dynamique devient sensiblement différente. »

« Nous avons aussi démontré l’an dernier que nous pouvions être des phénix ! Il y a un an, exactement, nous avions le même nombre de points en arrivant à Barcelone et nous avons réussi à rattraper et à battre Ferrari. Personne ne s’y attendait au début de la saison 2016. Donc les choses peuvent rapidement changer. Et l’un des facteurs-clefs pour nous, l’an dernier, c’était l’évolution moteur à Monaco. »

Christian Horner semble largement renvoyer la balle dans le camp de Renault, mais n’a-t-il pas aussi son propre mea culpa à faire sur le châssis de sa Red Bull ?

« Ce fut un changement massif de règlement et nous devons dire que Ferrari et Mercedes ont fait un meilleur travail que nous, dans l’interprétation et l’exploitation de ces règles. Nous avions quelques problèmes de corrélation que nous comprenons désormais. Nous avons maintenant un bon programme de développement, mais bien sûr, nous devons travailler deux fois plus dur pour rattraper notre retard. »

La Red Bull se développe maintenant pleinement avec le concours d’Adrian Newey. Horner s’attend-t-il à ce que l’ingénieur vedette des paddocks enchante la RB13 d’un coup de baguette magique ?

« Je ne le crois pas. Oui, Adrian partageait son temps entre Red Bull Advanced Technologies et la F1, mais il a travaillé très dur sur cette voiture, et il a une équipe incroyablement talentueuse autour de lui. »