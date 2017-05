Red Bull a actuellement un retard d’environ 1,5 seconde au tour sur Ferrari et Mercedes. L’écurie attend cependant une version « B » de sa RB13 pour Barcelone, ce qui devrait l’aider à réduire cet écart.

Mais l’écurie autrichienne parviendra-t-elle au cours de la saison à totalement rattraper les deux leaders du championnat ? Christian Horner, son directeur, le croit. Le nouvel environnement réglementaire fait que les marges de progression des ingénieurs sont bien plus grandes, assure-t-il.

« Comme je l’ai souvent répété, le nouveau règlement est toujours très jeune. Il y a beaucoup de choses à en tirer, des gains à trouver, et nous serons définitivement plus forts. Bien sûr, Ferrari et Mercedes ont été meilleurs que nous jusqu’à présent, mais nous avons essayé de limiter les dégâts. Nous avons toujours nos chances de les rattraper. »

Le manque de performance de Red Bull en ce début de saison aurait cependant grandement déçu et frustré Daniel Ricciardo. Le pilote australien lorgnerait donc un baquet Ferrari la saison prochaine. Christian Horner n’y croit cependant pas.

« Je ne peux voir aucune différence entre le Ricciardo d’aujourd’hui et le Daniel que je connais depuis des années. Bien sûr, il veut être compétitif, mais il ne se plaint pas. La saison 2015 fut bien plus frustrante pour lui. Je suis convaincu que nous avons la paire de pilotes la plus excitante de ce sport. »

Christian Horner aurait bien sûr aimé que Red Bull se mêle aux luttes pour la victoire en ce début de saison. Le directeur de l’écurie autrichienne se réjouit tout de même de voir Mercedes autant concurrencée cette saison.

« C’est formidable pour le sport. La F1 a eu un nouveau vainqueur avec Valtteri Bottas, nous avons eu quatre courses où personne n’aurait pu prédire le vainqueur avant le drapeau à damiers. Trois vainqueurs en quatre Grands Prix… puisse cette série continuer ! »

L’an dernier, à Barcelone, Red Bull avait remporté son premier Grand Prix de la saison grâce à Max Verstappen... et à un accrochage entre les deux Mercedes. Gageons que cette performance sera bien plus délicate en 2017 pour l’écurie autrichienne…