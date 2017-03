Alors que Red Bull Racing était attendue comme la 3e force du plateau, et attendue au tournant lors de la première course de la saison, la déception a été finalement au rendez-vous à l’issue du Grand Prix de Melbourne.

L’équipe est bien derrière Ferrari et Mercedes, mais la RB13 fait souffrir ses pilotes, autant du point de vue de la performance que de la fiabilité.

Les résultats ont été plus que mitigés avec Max Verstappen qui a passé la ligne d’arrivée à la 5e place et l’abandon de Daniel Ricciardo. La course en elle-même a été vécue de manière laborieuse par l’écurie, qui n’a pas pu pousser comme elle le souhaitait.

Malgré le travail conséquent que l’équipe de Milton Keynes a devant elle, le directeur, Christian Horner, relativise la situation : pour lui, rien n’est encore perdu.

"C’est encore le début. Les règles ne sont pas encore vraiment arrivées à maturité. Nous avons choisi un autre concept. Je crois qu’il y a vraiment un bon potentiel de développement dans le concept que nous avons, qui est différent de celui de Ferrari et de Mercedes."

C’est donc avec philosophie que le Britannique aborde les choses.

"Il y a beaucoup d’aspects positifs à retenir de l’Australie, une piste sur laquelle nous n’avons jamais été vraiment compétitifs ces dernières années. Je suis sûr que nous pouvons nous appuyer sur ces leçons pour les courses à venir."

Horner est très clair : il croit toujours à une remontée en flèche des performances de son équipe.

"Nous avons une bonne base, nous avons pris la bonne direction, et vu que les règles sont encore loin d’avoir été totalement exploitées, je pense que les choses vont bouger assez rapidement côté performance. Donc je crois sincèrement que nous allons être compétitifs cette année."