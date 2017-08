L’abandon de Max Verstappen en Belgique pourrait bien plonger la relation entre Red Bull et Renault dans une crise sans précédent. En effet, le Néerlandais a subi sa quatrième casse mécanique en douze courses, ce qui est inacceptable pour Red Bull qui estime que son motoriste n’est pas à la hauteur au niveau de la fiabilité.

"Ce fut une course énormément frustrante pour Max" regrette Christian Horner. "Une fois encore, il était dans une bonne position et il a subi une nouvelle casse. Les gens chez Renault savent que leur fiabilité et leur moteur ne sont pas ce qu’ils devraient être. C’est à eux de régler ça".

"Nous sommes les clients et le service que l’on nous offre est insuffisant à cause des problèmes de fiabilité et des casses. Nous payons très cher pour ce moteur et ils doivent régler cela. Cela leur cause autant de tort qu’à nous et à ce niveau, on ne peut pas accepter les casses que nous subissons".

Si Red Bull n’est pas la seule à être touchée par les problèmes de fiabilité, puisque Renault et Toro Rosso ont également rencontré des soucis, il n’y a pas de quoi rassurer l’équipe de Christian Horner qui voit là les erreurs faites dans la conception du bloc.

"La fiabilité parmi les trois équipes est plutôt mauvaise. La casse du turbo pour Kvyat, les changements de moteur pour deux autres voitures, c’est loin d’être bien et ce n’est pas le niveau de compétitivité que nous attendons d’un motoriste de F1. Ils travaillent dur et j’espère qu’ils mettent en place des procédés afin d’éviter les problèmes que nous voyons".

Horner craint que la lassitude de ces casses ne pousse Max Verstappen à quitter Red Bull en 2019, d’autant que le jeune pilote comparait la fiabilité de sa voiture à celle de Fernando Alonso après la course.

"Il est évidemment très frustré" poursuit Horner. "Une fois encore, il a eu un souci qui n’avait rien à voir avec lui. Alain Prost est venu s’excuser auprès de lui et Renault va le faire, mais ça ne change rien à la situation. En tant qu’équipe, nous présentons également nos excuses au grand nombre de fans néerlandais qui sont venus soutenir Max".

"Il a un talent fantastique, son niveau est phénoménal et il a une détermination aussi énorme qui lui permettra de sortir encore plus fort de cette saison. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il sera déterminé à donner tout ce qu’il peut à Monza en dépit des pénalités que nous prendrons là-bas et de l’immense déception qu’il ressent actuellement. Cela montre l’homme qu’il est".

Horner a également un mot pour Daniel Ricciardo qui a de nouveau tiré le meilleur d’une situation qui n’était pas évidente : "Daniel a encore assuré un podium grâce à un pilotage opportuniste. Nous avions la bonne stratégie et après l’interruption de la course par la voiture de sécurité, nous savions que Daniel aurait une chance face à Bottas et il a réussi. Il a ensuite défendu sa place face à Kimi pour obtenir une troisième position méritée après une course phénoménale".