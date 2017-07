Après un début de saison compliqué, Red Bull a progressé depuis quelques courses, au point d’afficher un rythme très proche des leaders à Bakou et en Autriche. Lors de la deuxième moitié de saison, une grosse évolution prévue pour la Hongrie pourrait aider l’équipe à recoller au groupe de tête.

"Je pense que nous avons réussi à nous rapprocher constamment des meilleurs depuis le premier Grand Prix européen" explique Christian Horner. "Daniel reste sur une très bonne série avec cinq podiums consécutifs dont une victoire, et je pense que notre meilleure course est la dernière en date, en Autriche, où nous terminons à moins de six secondes du vainqueur, le tout sans interruption et en battant une Mercedes".

C’est lors de cette course qu’a eu lieu le départ contesté de Valtteri Bottas, lors duquel il a réagi en moins de deux dixièmes de seconde, laissant Sebastian Vettel conspuer sa manœuvre.

"C’était le départ parfait" assure quant à lui Horner. "Il a eu une réaction incroyable et ne s’est pas fait prendre, donc c’est le départ parfait. Daniel a ouvert sa radio et dit qu’il pensait que Valtteri avait volé le départ car il avait vu un peu de mouvement. Mais ce peu de mouvement est permis puisque ça arrive parfois quand une voiture change de rapport. La tolérance est présente car il y a des précédents".