Le monde de la Formule 1 commence à s’inquiéter de la perte de vitesse de la discipline auprès des fans qui sont de moins en moins nombreux, et surtout de moins en moins jeunes. La F1 a eu des difficultés à suivre l’avènement des nouvelles technologies et perd petit à petit des téléspectateurs, surtout depuis le passage à la diffusion payante dans de nombreux pays européens.

Parmi les problèmes soulevés par Christian Horner, il s’agit surtout de remonter l’estime des pilotes dans l’opinion publique, qui devrait les percevoir de nouveau comme des héros : « Nous devons nous rapprocher d’un public plus jeune. La manière dont les gens regardent la télé, le sport et les divertissements n’est plus simplement liée à leur diffusion à la télé. Il suffit de prendre le train aujourd’hui pour voir le nombre de programmes que les gens regardent sur leurs appareils mobiles, et il faut comprendre comment atteindre ce jeune public ».

« Peut-on également améliorer notre produit ? Bien sûr, et j’espère que les plans sont déjà dans les tuyaux afin d’offrir un spectacle toujours meilleur. Nous devons faire des pilotes des stars, ils doivent être des héros, ils doivent inspirer et on doit pouvoir s’identifier à leur personnalité à travers les médias dont nous disposons ».

Souvent opposée à la Moto GP en termes de spectacle, la Formule 1 ne joue pas dans la même cour, selon Horner : « Les chiffres de la Moto GP sont insignifiants comparés à ceux de la Formule 1 et ça témoigne d’une vraie demande de notre côté ».

Pour le directeur de Red Bull, il est en revanche injuste d’accuser son équipe d’avoir fait fuir les spectateurs et téléspectateurs lors des quatre saisons de domination de Sebastian Vettel. Selon lui, cette période était plus disputée que l’ère de règne de Mercedes.

« Je pense que les audiences chutent dans un grand nombre de sport » poursuit-il. « Notre domination a été incroyable durant ces années consécutives. Red Bull en est accusé concernant la période entre 2010 et 2013 mais deux de ces quatre saisons ont été remportées au terme d’une lutte jusqu’à la dernière course, avec Alonso en 2012 et avec quatre pilotes en 2010 » conclut le Britannique.