Christian Horner se montre heureux de voir que la Formule 1 commence à résoudre ses problèmes. Les changements au niveau technique du nouveau règlement, donnant des voitures jugées plus sensationnelles, ainsi que l´arrivée de Liberty Media aux commandes du sport, donne bon espoir au responsable Red Bull. Ce ne serait que le début de la fin d´une période peu réjouissante pour le sport.

Pour Horner, la priorité absolue est claire : rendre la discipline plus attractive dans le but d´augmenter l´audience et le nombre de visiteurs sur les Grands Prix.

« Nous devons attirer plus de fans » explique-t-il.

« Nous avons besoin d´une stratégie claire, en ce qui concerne le contenu digital. Nous devons atteindre plus de personnes à travers les réseaux sociaux. Ce qui est rafraîchissant chez Liberty Media c´est qu´il s´agit d´un groupe de médias qui savent comment faire pour rendre un sport plus attractif. S´il y a bien des gens qui peuvent mettre sur pied un bon spectacle, ce sont bien les Américains. La Formule 1 doit être une expérience fabuleuse pour les visiteurs – du moment où ils arrivent au circuit, jusqu´au soir lorsqu´ils rentrent à la maison. »

Le Britannique n´a pas toujours eu une bonne image de la discipline les années précédentes.

« Je suis d´avis que, ces dernières années, la Formule 1 est devenue trop agaçante au niveau technique, avec des développements qui n´ont aucune pertinence pour les fans qui se trouvent dans les tribunes. Nous avons abîmé l´ADN du sport. »

Les moteurs sont la première cible des critiques d´Horner.

« Il nous faut revenir à des moteurs plus simples. Il faut revenir à des moteurs meilleur marché, qui feraient de nouveau un sacré bruit ! Cela doit faire quelque chose aux fans, quand ils entendent tourner un moteur de F1. Nous devons en plus garantir que les pilotes reviennent au devant de la scène. Le meilleur pilote doit être celui qui gagne. »

Voici donc la recette du cocktail parfait pour une Formule 1 savoureuse.

« Les bons ingrédients pour le succès sont le bruit, parce qu´il donne la sensation de vitesse et la qualité de la course. Un accident de temps en temps en fait aussi partie, les fans veulent voir des pilotes qui frôlent les limites et qui commettent aussi, parfois, des erreurs. Mais personne ne veut voir de blessé. »

Il y a selon le directeur d´écurie encore une certaine aberration.

« La Formule 1 actuelle dicte le fait qu´une équipe de pointe a besoin d´environ 900 personnes qualifiées au sein de son personnel. Tout cela pour un seul modèle de voiture de course ! C´est complètement fou. Peut-être est-il temps de dire que nous sommes allés trop loin. Peut-être que nous devons retourner à la base de la F1. »

Pour conclure, Horner ne manque pas de mots pour flatter Liberty Media.

« Liberty Media est moins pénible au niveau technique. Ils ne reculent pas devant les changements. Et ils comprennent que les temps où les gens s´installaient à 14 heures le dimanche devant la télévision, en famille pour regarder tous ensemble un Grand Prix, sont révolus. De nos jours, les gens consomment les évènements sportifs autrement, ils ont de plus un tout autre panel de choix pour occuper leur temps libre. Liberty Media sait tout cela et va réagir de manière appropriée. »