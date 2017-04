L’usine de Red Bull Racing à Milton Keynes bouillonne depuis plusieurs semaines selon Christian Horner.

Le patron de l’équipe autrichienne assure que tout le monde est mobilisé pour produire de bonnes évolutions pour la RB13 pour Barcelone, y compris Adrian Newey.

"Toute l’usine est concentrée sur cette évolution de Barcelone. J’espère que ce sera le catalyseur pour que notre saison démarre enfin. Il y a beaucoup de nouvelles pièces et nous espérons qu’elles fonctionneront comme attendu," commente le Britannique à Sotchi.

"Adrian a travaillé jour et nuit dessus. Il a vraiment mis tous ses efforts dans cette évolution. Avec un peu de chance cela va bien fonctionner. Comme les règles sont encore loin d’être maitrisées, il y a beaucoup de gains à faire."

Horner admet que si Red Bull ne fait rien, "nous continuerons à être 5e et 6e. L’écart sera toujours plus important en qualification qu’en course mais nous espérons réduire cet écart à 3 dixièmes seulement en course."

"Pour nous, Sotchi est encore une course où il faudra limiter les dégâts. La priorité est de placer les deux voitures à l’arrivée et ensuite d’obtenir ces évolutions."