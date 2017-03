Après les declarations de Lewis Hamilton expliquant que Ferrari était l’équipe la plus à même de dominer cette saison, Christian Horner a préféré tourner en dérision de telles allégations, tant Mercedes a impressionné par le rythme et surtout par le kilométrage effectué lors de la première semaine ainsi que durant les deux premières journées de cette semaine.

« Mercedes a remporté plus de 50 Grands Prix durant les trois dernières années, nous en avons gagné 5 et Ferrari 3 » justifie Horner. « Ce serait génial d’avoir trois équipes en lutte à chaque course et de devoir tout réussir pour gagner, mais c’est plus une utopie de ce que l’on espère voir ».

« Mercedes est l’équipe favorite, Ferrari semble avoir une voiture et nous sommes confiants d’en avoir une bonne aussi, ainsi qu’une très bonne capacité de développement tout au long de la saison ».

Pour Horner, ces déclarations sont un moyen pour Hamilton de mettre la pression sur ses rivaux : « Lewis essaie de leur mettre un maximum de pression. Il est l’évident favori, il est de facto numéro un dans son équipe et ses chances n’ont jamais été aussi élevées. Il serait certainement capable de flatter Sauber en ce moment ! »