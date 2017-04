C’est lorsqu’il était chez Red Bull que Sebastian Vettel a décroché ses 4 couronnes de champion du monde. Le directeur d’écurie, Christian Horner, connaît donc très bien le pilote. Selon lui, l’Allemand se surpasse à bord de sa Ferrari SF70H, ce qui n’est pas de bon augure pour Mercedes qui a pourtant dominé sans partage les trois saisons précédentes.

Pour le Britannique, les progrès de l’équipe de Maranello et surtout du quadruple champion du monde sont évidents.

"Seb a mis le feu au turbo. Vettel et Ferrari sont la nouvelle référence," affirme-t-il.

"Pour moi, la Ferrari est la meilleure voiture de course du plateau. Il me semble également que la voiture est plus facile à régler que la Mercedes."

Horner sait très bien à quel point Vettel peut être rapide.

"Quand il sent que sa voiture est bonne, alors Seb met le turbo et il peut alors en quelque sorte passer la vitesse supérieure."

Le Britannique a une petite pensée pour la concurrence, notamment pour Mercedes qui lutte tant bien que mal face au Cheval Cabré pour conserver sa place de champion de monde.

"A la place du patron de Mercedes (Toto Wolff), je me ferais beaucoup de souci. Car Sebastian Vettel commet moins d’erreurs que Lewis Hamilton sur une saison. Il est mentalement extrêmement fort, peut-être plus fort que Lewis."

Quant au retour annoncé par Lauda et Wolff des consignes d’équipe chez Mercedes, Horner se montre compréhensif.

"Les gens doivent comprendre que la Formule 1 est un sport d’équipe. On trouve une hiérarchie très claire chez Ferrari. Bottas est nouveau chez Mercedes et Lewis fait en ce moment forte impression. Avec Hamilton Mercedes a sûrement de meilleures chances de remporter de nouveau le titre."

Pour Horner, le départ de Paddy Lowe, l’ancien directeur technique de l’équipe à l’Etoile, se fait significativement sentir.

"La séparation avec Paddy a de fortes répercussions. Ces trois dernières années, ses voitures étaient très fortes. Une douzaine de pilotes aurait pu gagner avec."