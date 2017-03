Depuis 2014, Mercedes a pratiquement gagné toutes les courses disputées. Même si le duel Rosberg/Hamilton a pu passionner les chaumières, la domination de la firme à l’étoile commence tout de même à en lasser certains.

Non seulement parce qu’il est le directeur de Red Bull, un des concurrents principaux de Mercedes, mais encore parce qu’il veut que son sport passionne et fédère le plus possible, Christian Horner s’est publiquement inquiété du manque de suspense en F1. Selon lui, le sport a besoin de changement pour attirer de nouveaux téléspectateurs, et Liberty Media pourrait agir fermement en ce sens.

« Une nouvelle domination de Mercedes pendant encore trois années, ce serait désagréable, rien qu’à y penser. »

« Les nouveaux propriétaires de la F1 en connaissent un rayon quand il s’agit de produire un spectacle formidable, dans le cadre d’une bonne et saine compétition. Ils ne peuvent pas fausser artificiellement la compétition, bien sûr, mais je serais surpris s’ils étaient vraiment préparés à permettre une domination totale comme lors des trois dernières années. »

Christian Horner ne présente néanmoins pas de piste précise pour « ralentir » Mercedes de manière sportive, afin que plusieurs écuries puissent se battre pour la victoire. L’écurie autrichienne compte donc se battre à la loyale…

« Une nouvelle domination de Mercedes serait mauvaise pour le sport. Mais comment l’empêcher que cela se produise ? Je ne sais pas. Ce serait mal de ralentir artificiellement quelqu’un. Nous devons simplement travailler plus dur pour les mettre sous pression. »