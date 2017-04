Le début de saison n’a pas été de tout repos pour Red Bull puisque l’équipe autrichienne a affiché des performances assez inquiétantes face à ses rivales Mercedes et Ferrari. Malgré un podium pour Max Verstappen en Chine, il se murmure qu’une voiture très évoluée pourrait arriver en Espagne.

"Je pense que toutes les équipes apportent un grand nombre de développements et le premier point de réel changement sera le début de la saison européenne" explique Christian Horner. "Je suis certain que d’autres équipes ont la même ambition et que l’on verra de nouvelles évolutions chez beaucoup d’équipes. En attendant, nous voulons tirer de la performance de la voiture et comprendre certains problèmes afin d’avancer".

Les problèmes de Red Bull dépendent-ils de la suspension de la RB13 ? Malheureusement, Horner craint que le problème soit ailleurs, en dépit de l’interdiction qui a frappé les suspensions qui étaient en train d’être développées.

"J’aimerais pouvoir me reposer sur les clarifications faites au sujet des suspensions, mais elles n’ont fait que fermer une voie de développement et le système que nous avons actuellement est quasiment similaire à celui de l’an dernier. Nous avons suivi un chemin différent cet hiver en recherche mais nous ne l’avons jamais amené sur la voiture en raison de son poids, car c’est l’un des défis avec les nouvelles voitures".

"Cela n’a fait que fermer cette voie, ça n’a rien changé fondamentalement. Je pense que nos problèmes sont plus d’ordre aérodynamique que mécanique et c’est là où se porte notre attention" révèle Horner.

Max Verstappen va bientôt fêter une année complète chez Red Bull, qu’il avait rejointe en Espagne l’an dernier, et a reconnu lui-même avoir beaucoup progressé. Horner a une idée précise des zones de progression du Néerlandais.

"Il est de plus en plus expérimenté, il a seulement 19 ans" rappelle le directeur de Red Bull. "Il est évident qu’un pilote de son âge est toujours en train d’apprendre à une grande vitesse. Plus il a d’expérience, plus son développement est impressionnant. Sa course de la semaine dernière était impressionnante, surtout la première moitié, compte tenu de sa place de départ".

"Il continue de grandir et c’est ce qui rend son développement intéressant. Je pense que nous avons la paire de pilotes en F1 la plus intéressante pour le moment et c’est génial de les voir se tirer vers le haut comme ils l’ont fait la semaine dernière".