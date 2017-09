Christion Horner a critiqué les officiels de la F1 pour avoir agi de manière "trop conservatrice" durant les qualifications à Monza, qui ont été perturbées par la pluie.

L’audience locale et internationale a réagi avec frustration lorsque les qualifications ont été reportées de manière continuelle toutes les 15 minutes, tout cela à cause de la pluie et de la quantité d’eau sur la piste.

"Honnêtement, je pense qu’il agissent de manière très conservatrice. Je dirais même trop conservatrice," constate le directeur de l’écurie Red Bull.

"La Formule 1 n’est pas un sport qui exige d’avoir des conditions météo exceptionnelles."

"D’un point de vue de la sécurité, c’est compréhensible qu’il y ait des précautions prises en de telles circonstances, mais nous aurions pu revenir beaucoup plus tôt sur la piste."

Lorsqu’il lui est demandé s’il compte aborder le sujet durant la prochaine réunion du Groupe Sratégie, le Britannique répond : "je pense que c’est plus un problème interne à résoudre au sein de la FIA."