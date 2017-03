Les essais hivernaux ont mis en avant Ferrari et Mercedes, la première ayant été la plus rapide, tandis que la deuxième a impressionné en étant la plus productive. Toutefois, il se dit que certaines équipes, y compris ces deux-là, ont volontairement caché leur jeu en vue de la première manche.

"Les équipes ne dévoilent pas tout en essais, personne ne connait vraiment les spécifications lors des roulages de chacun" explique Christian Horner. "Nous n’avons jamais été les champions de l’intersaison mais nous sommes confiants quant à notre préparation".

Vice-championne des constructeurs l’an dernier, Red Bull espère faire au moins aussi bien que les deux victoires acquises l’an dernier.

"Mercedes est toujours l’équipe favorite. Ferrari a vécu un très bon hiver, il semble que leur voiture soit bonne mais nous sommes confiants sur le fait que la nôtre l’est aussi. Il s’agira maintenant de bien développer la voiture et nous pensons pouvoir nous rapprocher de Mercedes".

Une chose est certaine chez Red Bull, peu importe le niveau de l’équipe, il n’y aura pas de favoritisme entre Daniel Ricciardo et Max Verstappen, qui espèrent tous deux se mêler à la lutte pour le titre.

"Les règles sont très claires, nos deux pilotes ont les mêmes chances et nous comptons sur eux pour se respecter mutuellement en piste. Ils doivent se laisser de l’espace et se respecter quand ils courent l’un contre l’autre, ce qu’ils ont toujours fait jusqu’ici" conclut Horner.