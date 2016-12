C’est peut-être avec une certaine délectation que les concurrents directs de Mercedes observent les difficultés actuelles des Flèches d’Argent à trouver un remplaçant à Nico Rosberg. Alors que la F1 va connaître une révolution aérodynamique la saison prochaine, le vent semble tourner en défaveur de Mercedes, qui se retrouve dans une situation aussi inattendue qu’inconfortable.

Du côté de Red Bull, Christian Horner observe et constate certes que Mercedes a perdu gros avec la retraite de Nico Rosberg. Cependant – qu’il le pense réellement ou non – le directeur de l’écurie autrichienne fait toujours des Flèches d’Argent ses favoris pour la saison prochaine.

« Mercedes a été dans une position propice, puisqu’ils n’ont pas vraiment été défiés depuis 2014. Ils se qualifient sur la première ligne et avec une voiture très rapide, vous pouvez choisir une stratégie où n’importe quelle variable travaillera pour vous. Quand la grille a un peu plus d’incertitude, cela vous met plus de pression. Nous avons connu des batailles serrées au championnat, en 2010 et en 2012, qui se sont jouées sur le fil » rappelle ainsi Horner.

Lutter ainsi pour les titres mondiaux face à des adversaires proches en performance, a permis à Red Bull de se montrer plus fort dans une telle situation – et Mercedes n’a jamais fait l’expérience d’une semblable lutte serrée, ce qui pourrait devenir problématique en 2017.

« Je pense que cela vous donne une expérience solide pour gérer ce genre de situations. Ce sera une nouvelle expérience pour Mercedes d’être ainsi sous pression, ce qui inévitablement arrivera à un certain moment. J’espère juste que Red Bull sera capable de leur mettre un peu de pression » a espéré Christian Horner.

Pour ce faire, le grand changement de réglementation technique, qui mettra en valeur davantage le châssis que le pilote, est une « opportunité formidable » pour Red Bull, comme le reconnaît Horner. « Changer le règlement bouleverse un peu la donne. Je suis sûr que Toto [Wolff, directeur de Mercedes] aimerait geler les voitures pour les cinq prochaines années. Nous sommes une équipe solide, avec une paire de pilotes solide et nous avons tous les ingrédients pour mener une campagne solide l’an prochain. J’espère que nous réduirons cet écart et que la domination de Mercedes que nous avons vue ces dernières années sera moins importante » a enfin souhaité le directeur de l’écurie autrichienne.