Croirait-on à la superstition du nombre 13 chez Red Bull Racing ? Christian Horner semble en tout cas l’évoquer, avec ironie, au moment d’évoquer les malheurs de Max Verstappen.

Le Hollandais a en effet dû abandonner à 6 reprises avec sa RB... 13... lors de la 13e course de l’année. Daniel Ricciardo a eu plus de chance, avec 6 podiums cette saison, même s’il a dû abandonner 3 fois (2 fois sur problème mécanique, une fois suite à l’erreur de son équipier en Hongrie).

"Quand nous avons appelé cette voiture la RB13, notre 13e voiture, nous avions dit qu’elle serait une chance pour certains, une malchance pour d’autres. On peut dire que cela a été une chance pour Daniel, pas pour Max," reconnait le directeur de Red Bul Racing.

Horner a aussi démenti que les abandons sur problème mécanique de Verstappen avaient une source humaine.

"Non, ça n’a rien à voir avec son équipe de mécaniciens. Ce serait n’importe quoi que d’affirmer ça."

"Il y a eu de la malchance et je pense que ça peut changer. Max le mérite parce qu’il a très bien piloté cette année. Il aurait dû être sur le podium de beaucoup, beaucoup de courses."

Verstappen avait pourtant suggéré que "si on y pense, au bout d’un moment, ce n’est pas que de la malchance.."

"C’est l’exemple même d’un commentaire d’un pilote frustré par un nouvel abandon alors qu’il était en très bonne position. C’était à Spa, sa course à domicile. Il ne faut pas y prêter plus d’attention que ça. Max est encore jeune, il évolue à un très haut niveau et nous souhaitons lui donner, nous et Renault, une voiture capable de concrétiser son potentiel."