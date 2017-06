Le début de saison de Red Bull est loin d’avoir été idéal, surtout avec la déception liée aux attentes que l’équipe avait avant la saison, lorsqu’elle espérait se battre pour les titres mondiaux. Après des premières courses difficiles, l’espoir renaît toutefois un peu à Milton Keynes suite à un Grand Prix de Monaco correct.

"Nous comprenons mieux la voiture, nous la développons mieux et nous en tirons plus de performance" analyse Christian Horner. "Je suis un peu plus inquiet au sujet des trois prochains week-ends de course et sur les trois prochains circuits qui seront de grands défis très différents".

Le calendrier comporte en effet un enchaînement des circuits de Montreal, Bakou et Spielberg, des circuits plutôt rapides dans la veine de ceux qui n’ont pas réussi à l’équipe jusqu’ici. De ce fait, les évolutions introduites lors des deux dernières courses portent l’espoir de bons résultats.

"Ce seront nos plus grands défis du calendrier, hormis Monza. Si nous arrivons à être performants lors de ces trois événements, et en tenant compte de ce que nous avons dans les tuyaux pour la suite, la deuxième moitié de saison s’annoncera nettement meilleure que la première" conclut Horner, admettant également que le nouveau moteur Renault n’est pas prévu pour être amené à Montréal.